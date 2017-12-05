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05 Aralık 2017 11:58

Bursaspor, Fenerbahçe’ye karşı iç saha şanssızlığını kırmak istiyor

Bursaspor, ligin 15.

Bursaspor, Fenerbahçe’ye karşı iç saha şanssızlığını kırmak istiyor

05 Aralık 2017 11:58

haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe mücadelesinden 3 puanla ayrılarak rakibine karşı uzun süredir iç sahada galibiyet elde edememe şanssızlığını kırmak istiyor.


Süper Lig’in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor, sarı-lacivertli rakibine karşı uzun süredir iç sahada kazanamama şanssızlığını kırmak istiyor. Süper Lig’de rakibini Bursa’da en son 20 Mart 2009 tarihinde oynanan karşılaşmada mağlup etmeyi başaran yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından evinde çıktığı 8 mücadelede de 3 puana ulaşamamıştı. Bu periyotta 3 mağlubiyet, 5 beraberlik elde eden Timsah, rakibine karşı 3185 gün sonra Bursa’da yeniden galibiyet sevinci yaşamayı hedefliyor.



Bursaspor’un Fenerbahçe’ye karşı çıktığı son 8 iç saha karşılaşmasında aldığı sonuçlar şöyle:



2016-2017 Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe


2015-2016 Bursaspor 0 - 0 Fenerbahçe


2014-2015 Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe


2013-2014 Bursaspor 2 - 3 Fenerbahçe


2012-2013 Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe


2011-2012 Bursaspor 0 - 2 Fenerbahçe


2010-2011 Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe


2009-2010 Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe


2008-2009 Bursaspor 2 - 1 Fenerbahçe



İki ekip de 7 maçtır yenilmiyor


Ligde 14. hafta sonunda 26 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe ve 24 puanla 6. sırada yer alan Bursaspor, 7 maçtır rakiplerine boyun eğmiyor. Yeşil-beyazlı ekip, ligin 7. haftasında deplasmanda Kayserispor’a karşı aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, sarı-lacivertliler de ligdeki son mağlubiyetini yine 7. haftada oynadıkları Akhisarspor mücadelesinde almıştı. Bursaspor gibi Fenerbahçe de son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak hanesine 15 puan yazdırdı.



Barış Yardımcı: "Aziz’i durduramıyoruz, Gomis ile kafa kafaya gider"


Bursaspor’un 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Barış Yardımcı, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada güçlü adımlarla yavaş yavaş yukarıya doğru devam ettiklerini söyledi. Yardımcı ayrıca, sol bek oyuncusu Aziz Behich ile aralarında tatlı bir rekabet olduğunu belirterek, “Artık bundan sonra ben Aziz’i durduramam. Gomis ile kafa kafaya gider. Her hafta gol atıyor. Durduramıyoruz maşallah. Pozisyonumuz oturdu. Bu sistemi biz benimsedik. Galip geldiğimizde de farklı galip geliyoruz. Bu bir takım oyunu. ‘Ritmimizi yakalarsak daha iyi şeyler yapacağız’ demiştim. İnşallah Fenerbahçe maçında da aynı şekilde olmasını istiyoruz” dedi.




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