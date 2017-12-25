Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 10:57

Bursaspor, Furkan Özçal ile yollarını ayırdı

Bursaspor’da Serdar Aziz’in Galatasaray’a transferi karşılığında kadroya katılan ve sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Furkan Özçal ile yollar ayrıldı.

Bursaspor, Furkan Özçal ile yollarını ayırdı

25 Aralık 2017 10:57


Bursaspor’da geçen sezon başında Galatasaray’a transfer olan Serdar Aziz’in karşılığında Sercan Yıldırım ve Bilal Kısa ile birlikte yeşil-beyazlı renklere dahil olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özçal, sakatlığı sebebiyle hiçbir resmi maçta forma giyemedi.


Galatasaray’dan kiralık olarak forma giydiği Kayserispor’da geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Bursaspor’a transfer edilen ve yalnızca geçen sezon başında 21 Temmuz 2016 tarihinde Mlada Boleslav ile oynanan hazırlık maçında 30 dakika forma giyebilen Özçal, ardından 11 Ağustos 2016 tarihinde ağrıları sebebiyle idmanı yarıda bırakmış ve sakatlığının ciddi olduğu anlaşılmıştı.



Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi


Sakatlığı sebebiyle yeşil-beyazlı takımda hiçbir resmi maçta forma giyemeyen ve Bursaspor’dan yıllık 725 bin Euro kazanan Furkan Özçal’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç