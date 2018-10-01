Bursaspor galibiyeti unuttu

haftasında alan Bursaspor, daha sonra oynadığı 10 müsabakada sahadan 3 puanla ayrılamadı.

Sezona istediği gibi başlayamayan yeşil-beyazlı takımda tehlike çanları çalıyor. Ligde oynadığı 7 karşılaşmada 5 puan toplayan Timsah, 17. sırada yer alıyor. Lige küme düştüğü kara sezondan daha kötü başlangıç yapan yeşil-beyazlı takım, ateş hattında bulunuyor. Bursaspor, küme düştüğü sezonunun ilk 7 haftasında 6 puan toplamıştı. haftasında Konyaspor müsabakasında alan yeşil-beyazlılar, daha sonra oynadığı 10 lig maçında galip gelemedi.