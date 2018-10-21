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Bursaspor gol yollarında büyük sıkıntılar yaşıyor

Süper Lig’de geride kalan 9 haftada ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunan Bursaspor, buna karşın topu ağlara göndermekte ise sıkıntı çekiyor.

Süper Lig'de geride kalan 9 haftada ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunan Bursaspor, buna karşın topu ağlara göndermekte ise sıkıntı çekiyor.


Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar, sarı-kırmızılı takım karşısında özellikle öne geçtikten sonra birçok pozisyon yakaladı ancak bunları skora döndürme konusunda ise başarısız kaldı. Bursa temsilcisi, ligde geride kalan 9 haftada kalesinde gördüğü 8 golle en az gol yiyen ikinci takım olarak ön plana çıkması ve savunma hattında güven vermesinde rağmen gol yollarında ise sıkıntı yaşıyor. Yeşil-beyazlılar, şu ana kadar oynadığı 9 müsabakada 6 kez gol sevinci yaşadı. Samet Aybaba'nın takımı, söz konusu gol sayısıyla ligin en az skor üreten ekipleri arasında yer alıyor. Oynattığı futbolla takdir kazanan tecrübeli çalıştırıcı Aybaba da hücum hattına çözüm arayışlarını sürdürüyor.



Defans hattı güven veriyor


Öte yandan gol yollarından sıkıntılar çeken yeşil-beyazlılar, defans hattında ise güven veriyor. Savunma bölgesinde oynayan Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş ve kaleci Okan Kocuk arasındaki uyum göze çarpıyor. Ligde kalesinde 8 gol yiyen Bursaspor, Medipol Başakşehir'in ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

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