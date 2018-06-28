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28 Haziran 2018 11:18

Bursaspor günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Bursaspor günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

28 Haziran 2018 11:18


Yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başlayan yeşil-beyazlı ekip, bugün sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yardımcı antrenörler eşliğinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra dar alanda 4 minyatür kale ile pas çalışması yapıldı. Son bölümde ise tempolu koşular yapıldı.



Aybaba ve 6 oyuncu sağlık kontrolünde


Acıbadem Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrollerinden geçen Teknik Direktör Samet Aybaba, futbolcular Harun Tekin, Yusuf Erdoğan, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Bogdan Stancu ve John Bostock antrenmanda yer almadı.


Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




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