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31 Temmuz 2018 11:29

Bursaspor günün ilk çalışmasını yaptı

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına ara vermeden devam eden Bursaspor, bugün sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını yaptı.

Bursaspor günün ilk çalışmasını yaptı

31 Temmuz 2018 11:29


Sezon başı hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, bugün sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.


Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




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