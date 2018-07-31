Bursaspor günün ilk çalışmasını yaptı

Sezon başı hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, bugün sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını yaptı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.