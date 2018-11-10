Bursaspor ile Kasımpaşa 19. randevuda

Bursaspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 19. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar, sahasındaki Kasımpaşa maçını kayıpsız geçmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor, yarın saat 13.30'da Kasımpaşa'yı konuk edecek. Lige istediği gibi başlayamayan, ardından son 4 maçta 8 puan toplayan Bursaspor, çıkışını sürdürmek istiyor. Timsah, ligde 13 puanla 11. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 19 puanla 5. sırada bulunuyor.

Bursaspor Paşa'ya karşı üstün

İki ekip, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 19 maçın 10'unda Bursaspor sahadan 3 puan ile ayrılırken, Kasımpaşa ise 5 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Yeşil-beyazlı takım, İstanbul ekibi ile iç sahada çıktığı 9 maçın 6'sından galibiyet ile ayrıldı. Rakibine evinde 2 maçta kaybeden Bursaspor, 1 kez de sahadan eşitlikle ayrıldı.

Bu sezon evinde kaybetmiyor

Öte yandan Bursaspor, Kasımpaşa maçında taraftarına güveniyor. Bu sezon sahasında oynadığı 5 lig maçında 2 galibiyet alan yeşil-beyazlılar, 3 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu müsabakalarda 4 gol atan timsah, kalesinde 1 gol gördü. Kasımpaşa maçında tribünlerin büyük bir kısmının dolu olması bekleniliyor.

Düdük Mete Kalkavan'da

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak olan müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Özgüç Türkalp olacak.