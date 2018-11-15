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Bursaspor kan bağışı yaptı

Bursasporlu futbolcular ve Teknik Direktör Samet Aybaba kan bağışı yaptı.


Bursa Sağlık Tarihi Müzesi'nde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Enver Kumova ve Mustafa Ermiş, Teknik Direktör Samet Aybaba, futbolculardan Furkan Soyalp, Tunay Torun, Umut Nayir, Umut Meraş ve Burak Kapacak'ın yanı sıra taraftarlarlar katıldı.


Yeşil-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Samet Aybaba ve futbolcular Kızılay'a kan bağışında bulunarak kampanyaya destek oldular.

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