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04 Temmuz 2017 16:30

Bursaspor, kombine bilet fiyatlarını açıkladı

Bursaspor Kulübü, 2017-2018 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu.

Bursaspor, kombine bilet fiyatlarını açıkladı

04 Temmuz 2017 16:30

Fiyatlar 150 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor.


Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonuna ait kombine satışlarının 7 Temmuz Cuma günü saat 10.00 itibariyle başlayacağı bildirildi. 2017-2018 sezonu kombinelerinin Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacağı açıklandı.



Yapılan duyuruya göre kombine bilet fiyatları şöyle:


Güney Kale Arkası (Teksas): 200 TL


Kuzey Kale Arkası: 200 TL


Kuzey Kale Arkası: (112. Blok - Sadece aile için): 150 TL


Doğu Üst: 350 TL


Doğu Alt: 500 TL


Batı Alt: 1500 TL


VIP: 2000 TL




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