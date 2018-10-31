Bursaspor kupada kayıp

Bursaspor, son 4 sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun ötesini göremedi.

Yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda son sezonlarda taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatıyor. Yeşil-beyazlılar, dün oynanan maçta 3. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'a 2-1 mağlup olarak kupadan elendi. Bu sonuçla hayal kırıklığı yaşatan Timsah son senelerde kupada son 16'yı geçemedi. 2013-2014 sezonunda yarı final oynayan ve Galatasaray'a çift maç sonunda elenen Bursaspor, bir sezon sonra bu sefer finalde Galatasaray'a kaybetti. Bursaspor daha sonra 2015-2016 sezonu son 16 turunda Amed Sportif Faaliyetler'e, 2016-2017 sezonda grup aşamasında, 2017-2018 sezonunda son 16 turunda Gençlerbirliği'ne ve bu sezon da 4. eleme turunda 1461 Trabzon'a elendi.