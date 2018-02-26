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26 Şubat 2018 20:48

Bursaspor, Le Guen ile devam kararı aldı

Ligde 9 maçtır kazanamayan Bursaspor’da, akşam saatlerinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Teknik Direktör Paul Le Guen ile devam kararı alındı.

Bursaspor, Le Guen ile devam kararı aldı

26 Şubat 2018 20:48


Spor Toto Süper Lig’de son olarak Galatasaray’a 5-0 mağlup olan ve ligdeki galibiyet hasretini 9 maça çıkaran yeşil-beyaz kulüpte Teknik Direktör Paul Le Guen, eleştirilerin odak noktasında yer alıyordu. Başkan Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri, akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde bir araya geldi. Uzun süren toplantının ardından Fransız çalıştırıcı ile devam kararı alındığı bildirildi.


Öte yandan yeşil-beyazlı oyuncuların da Le Guen ile devam edilmesi yönünde ortak görüş bildirdikleri öğrenildi.




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