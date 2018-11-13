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Bursaspor nefes alamadı

Kasımpaşa’yı yenerek ligde üst basamaklara yükselme hesapları yapan Bursaspor, aldığı mağlubiyet sonrası alt sıralara yaklaştı.

Kasımpaşa'yı yenerek ligde üst basamaklara yükselme hesapları yapan Bursaspor, aldığı mağlubiyet sonrası alt sıralara yaklaştı.


Yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası alt sıralara yaklaştı. Kasımpaşa maçı öncesinde 4 maçta 8 puan toplayan ve yükselişe geçen Bursaspor, evinde aldığı mağlubiyet sonrası bir anda alt sıralara tekrar yaklaştı. Ligde 13 puanla 12. sırada yer alan Timsah, düşme hattının 1 puan uzağında yer alıyor.



Evinde ilk mağlubiyet


Timsah, bu sezon evinde ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maça kadar oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alan Bursaspor, 3 kez sahadan 1 puanla ayrılmıştı. Ayrıca kalesinde sadece 1 gol gören yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa maçında 2 gole engel olamadı.



Zorlu süreç başlıyor


Öte yandan Bursaspor'u milli aradan sonra zorlu maçlar bekliyor. Yeşil-beyazlılar, alt sıralardaki Akhisar Belediyespor deplasmanına gidecek. Ardından yine alt sıralardaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Antalyaspor'u konuk edecek. Daha sonra Göztepe deplasmanına gidecek olan Timsah, son maçta sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

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