Bursaspor Olağan Genel Kurulu’nda oy kullanılmaya başlandı

Bugün oy kullanacak Bursaspor kongre üyeleri, yeni başkanı belirleyecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilen olağan kongrenin ilk oturumu dün akşam gerçekleşmişti. Oy kullanılacak olan ikinci oturum ise bugün yapılıyor. Saat 12.00’de başlayan oy kullanma işlemi 17.00’de sona erecek. Bursaspor başkanlığı için mevcut başkan Ali Ay’ın yanı sıra Hüseyin Akdemir, Lemi Keskin ve Ahmet Bozdemir yarışıyor. 5 bin 99 üyeden 4 bin 392’si Bursaspor’un yeni başkanını belirlemek için oy kullanacak.