Bursaspor pas çalıştı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman geniş alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Daha sonra iki gruba ayrılan yeşil-beyazlılar bir grup kuvvet çalışması yaparken diğer grup ise minyatür kalelerle dar alanda kontrol pas çalışması yaptı.

Milli takımda bulunan Ertuğrul Ersoy, Okan Kocuk, Aytaç Kara ve Jani Atanasov'un yanı sıra izinli olan Aurelien Chedjou, Henri Saivet ve Stephane Badji antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Bogdan Stancu ve Diafra Sakho'nun tedavilerine devam edilirken, Allano Lima fizyoterapist eşliğinde, Abdullahi Shehu ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Timsah yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.