Bursaspor puanları bir bir alıyor

Yeşil-beyazlı takım, 2018-2019 sezonunda galibiyeti unuttu. Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olan Bursaspor, sırasıyla Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında sahadan 1 puanla ayrıldı. Oynadığı futbolu skora yansıtamayan yeşil-beyazlılar, üst üste 5 kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

13 Süper Lig sezonunun en kısır 6 haftası

Öte yandan yeşil-beyazlılar, gol yollarında da bu sezon sıkıntılar yaşıyor. Geride kalan 6 haftada 4 kez gol sevinci yaşayan yeşil-beyazlı takımın attığı 3 gol de VAR kararıyla iptal edildi. Timsah, en son 2013-2014 sezonunun ilk 6 haftasında rakip fileleri 4 kez havalandırmıştı. Yeşil-beyazlılar en kısır 6 haftayı ise, küme düştüğü 2003-2004 sezonunda yaşamış ve 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Defans hattı güven veriyor

Gol yollarında sıkıntılar yaşayan yeşil-beyazlı ekip, kalesini ise gole kapatıyor. Sezon başında kaleci Harun Tekin, Aziz Behich, Titi, Ekong gibi defans oyuncuların takımdan ayrılmasının ardından timsah, Aurelien Chedjou, Santiago Vergini, Iasmain Latovlevici ve Umut Meraş'ı transfer etti. Teknik Direktör Samet Aybaba, kalede Okan Kocuk, stoper hattında Chedjou ve Ertuğrul Ersoy ikilisini oynatırken sol bekte Latovlevici ile Umut Meraş'a formayı verdi. Geride kalan 6 haftada timsah, kalesinde 5 gol gördü. Bursaspor, 2010-2011 sezonunun ilk 6 haftasında kalesinde 1 gol yediği senenin ardından en az gol yediği yılı yaşıyor.