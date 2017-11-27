Bursaspor seriyi 6 maça çıkardı

haftasında dün sahasında karşılaştığı Karabükspor’u mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Süper Lig’in 13. haftasında yeşil-beyazlı ekip, dün konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla puanını 21’e yükselten Le Guen’in öğrencileri, ligdeki yenilmezlik serisini ise 6 maça çıkardı. Ligde çıktığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, iç saha performansıyla da dikkat çekti.

İç sahada 7 maçta 5 galibiyet

Yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı 7 karşılaşmanın 5’inde sahadan 3 puanla ayrılırken, yalnızca Galatasaray müsabakasından puan çıkartamadı. Timsah, ligin 12. haftasındaki Göztepe mücadelesinde ise hanesine 1 puan yazdırdı.

Aziz Behich 4’ledi

Bu sezonun sürpriz golcülerinden Avustralya kökenli Türk oyuncu Aziz Behich, Karabükspor karşılaşmasının açılış golünü atarak ligdeki gol sayısını da 4’e çıkardı. Dzon Delarge ve Pablo Batalla ile birlikte takımın en golcü ismi konumunda yer alan Aziz Behich, Fransız çalıştırıcı Le Guen’in de gözdeleri arasında yer alıyor.