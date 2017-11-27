Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 12:28

Bursaspor seriyi 6 maça çıkardı

Bursaspor, ligin 13.

Bursaspor seriyi 6 maça çıkardı

27 Kasım 2017 12:28

haftasında dün sahasında karşılaştığı Karabükspor’u mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.


Süper Lig’in 13. haftasında yeşil-beyazlı ekip, dün konuk ettiği Kardemir Karabükspor’u 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla puanını 21’e yükselten Le Guen’in öğrencileri, ligdeki yenilmezlik serisini ise 6 maça çıkardı. Ligde çıktığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, iç saha performansıyla da dikkat çekti.



İç sahada 7 maçta 5 galibiyet


Yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı 7 karşılaşmanın 5’inde sahadan 3 puanla ayrılırken, yalnızca Galatasaray müsabakasından puan çıkartamadı. Timsah, ligin 12. haftasındaki Göztepe mücadelesinde ise hanesine 1 puan yazdırdı.



Aziz Behich 4’ledi


Bu sezonun sürpriz golcülerinden Avustralya kökenli Türk oyuncu Aziz Behich, Karabükspor karşılaşmasının açılış golünü atarak ligdeki gol sayısını da 4’e çıkardı. Dzon Delarge ve Pablo Batalla ile birlikte takımın en golcü ismi konumunda yer alan Aziz Behich, Fransız çalıştırıcı Le Guen’in de gözdeleri arasında yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç