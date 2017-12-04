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04 Aralık 2017 12:04

Bursaspor seriyi 7 maça çıkardı

Bursaspor, Süper Lig’de çıktığı son 7 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Bursaspor seriyi 7 maça çıkardı

04 Aralık 2017 12:04

Bu periyotta 15 puan toplayan yeşil-beyazlılar, Başakşehir’in ardından Fenerbahçe ile birlikte en uzun yenilmezlik serisi elde eden ikinci takım oldu.


Süper Lig’in 14. haftasında dün deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 24’e yükseltti. Lider Başakşehir ile arasında 6 puan fark bulunan yeşil-beyazlılar, 65 gündür mağlubiyet yüzü görmüyor. Ligde çıktığı son 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Timsah, bu periyotta hanesine ise 15 puan yazdırdı.



Sistem değişti, 6 puan fazla topladı


Ligin ilk 7 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 4 mağlubiyet elde eden Bursaspor, hanesine de 9 puan yazdırmıştı. 7. haftadaki 3-1’lik Kayserispor yenilgisinin ardından 8. haftadaki Osmanlıspor karşılaşmasıyla birlikte 3-5-2 oyun sistemine geçen Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen, bu değişikliğin meyvelerini de aldı. Sistem değişikliğinin ardından çıktığı son 7 maçta da mağlubiyet yaşamayan Bursaspor, bu süreçte ilk 7 haftalık periyottan 6 puan daha fazla topladı.



Başakşehir’in ardından ikinci


Bursaspor, lider Başakşehir’in ardından ligde en uzun yenilmezlik serisi elde eden ikinci takım oldu. İstanbul ekibi, son 8 maçtır mağlubiyet yüzü görmezken, yeşil-beyazlılar ise Fenerbahçe ile birlikte 7 maçtır yenilmiyor.




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