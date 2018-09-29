Bursaspor Sivasspor deplasmanında

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor'u mağlup ederek çıkış yapmak istiyor.

Süper Lig'e Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlayan ve daha sonra oynadığı 5 maçın tamamında sahadan beraberlikle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, ligin 7. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Artık çıkışa geçmek isteyen yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmandan galip galibiyet çıkartmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de 25. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile Süper Lig'de 25. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda yeşil-beyazlıların 11'e 10 galibiyetlerde üstünlüğü göze çarpıyor. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.