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28 Şubat 2018 12:29

Bursaspor taktik çalıştı

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor taktik çalıştı

28 Şubat 2018 12:29


Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alanda küçük kalelerle oynanan oyunla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncular, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.


Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.




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