Bursaspor, taraftarı ile buluşuyor

İlk hafta Fenerbahçe karşısında kaybedilen 3 puanı telafi etmek isteyen yeşil-beyazlılarda yeni transfer Saivet’in de sarı-kırmızılı ekibe karşı forma giymesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılar, Bursa’daki ilk sınavına çıkıyor. Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacak olan Timsah, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Bursaspor evinde üstün

İki ekip, ligde daha önce 22 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların yalnızca 1’i beraberlikle sonuçlanırken, Kayserispor 11, Bursaspor ise 10 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı rakibi ile Bursa’da oynadığı son 9 maçın 8’inde sahadan 3 puan ile ayrılan Timsah, bu maçların 6’sında rakibinden gol dahi yemedi.

Sağlam, Aybaba’ya karşı üstün

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kayserispor’un çalıştırıcısı Ertuğrul Sağlam’a ile teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 7’sinde Sağlam’ın çalıştırdığı takımlar sahadan galibiyet ile ayrılırken, Samet Aybaba ise yalnızca 2 maçta gülen taraf oldu.

Düdük Mete Kalkavan’da

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 19.15’te başlayacak olan müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Özgür Yankaya.