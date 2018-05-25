Bursaspor taraftarı istikrardan yana

Başkan Ay, destek gördüğü için tekrar aday olduğunu ifade ederek, “Ilgaz Çınar ile birlikte profesyonelleşmenin adımlarını attık.” dedi.

Genel Kurul’un Bursaspor için hayırlı olmasını dileyen İnegöl Bursasporlu Taraftarlar Derneği Başkanı Sezai Çelik, “Bugün burada değerli başkanımız Ali Ay’ı misafir ediyoruz. Kendisi Bursaspor için çok emek ve para harcayan bir başkan. Görevde olduğu iki sezon boyunca gerekli tecrübeleri almıştır. Kendisine başarılar diliyorum. Gerçekleşecek olan kongrede Bursaspor için hayırlısı kimse ona nasip olsun.” dedi.

İftar sonrası açıklama yapan Ali Ay, “Başkanımıza ve İnegöllü dostlarımıza teşekkür ediyorum. 28 aylık bir süreç geçirdik. Öz eleştiri yapan, hatalarını gören bir insanım ama artık tecrübelendik. Profesyonelleşecek daha da kucaklayıcı olacağız. Hatalarımızın farkındayız düzeltecek sizlere daha güzel bir Bursaspor izleteceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Destek görmesem aday olmazdım”

İnegölspor’a destek vereceklerini, onlar için de mücadele edeceklerini belirten Ali Ay, “İnegöl bizim kardeş kulübümüz onu da bir üst lige taşımak için mücadelelerine her türlü desteği vereceğiz.” dedi. Yeniden aday olması hakkında sorulan soruya Başkan Ali Ay, “Destek görmesem yeniden aday olmazdım. Taraftarımız da güvenden ve istikrardan yana. Güzel projelerimiz var ve biz havuza atladık, yüzdük yüzük kıyıya geldik. Karşıya ulaşmamıza az kaldı.” diyerek İnegöl’deki Bursasporlu taraftarların desteğini almak istediklerini belirtti.

İkinci durak Zaferspor Tesisleri

Gecenin ikinci durağında Zaferspor Sosyal Tesislerini ziyaret eden Başkan Ali Ay’ı büyük bir kalabalık karşıladı. Zaferspor Başkanı Şaban Sönmez, kulüp yöneticileri ve Bursasporlu taraftarlar yeni dönemde kulübün istikrarlı bir yönetime kavuşması gerektiğini söylediler. Bir taraftarın ‘Koskoca iş adamlarının VIP Tribünü’nde bedava biletle maç izlemesi asgari ücretle çalışıp kombinesini alan bir taraftar olarak kanıma dokunuyor’ demesinin ardından Başkan Ay, “Stadyumda boşta olan onlarca loca var. Birleşip loca alsınlar ve birlikte izlesinler. Maalesef geçmişten gelen bir bedava zihniyeti var. Bizler Bursaspor’a destek olan, katkı sağlayan iş adamlarımızın çoğalması için kapı kapı geziyorduk. Yeni dönemde daha fazla gezeceğiz. Bir tane Bursaspor var. Herkesi maddi gücü yettiğince Bursaspor’a yardım etmeye davet ediyorum.” dedi.

Başkan Ali Ay’ın yeni sezonda futbolu yönetmesi için kuracağı profesyonel ekibin içerisinde yer alan Ilgaz Çınar da geceye katıldı. Taraftarlar Çınar’la bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler.