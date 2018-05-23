Bursaspor taraftarı Ramazan’da şehitleri unutmadı

Taraftar dernekleri başkanları bir araya gelerek Ramazan ayında şehit ailelerini ziyaret edip erzak götürdü.

Taraftarlarının bir kısı Umre’ye giden Bursaspor’da maneviyata verilen değer Ramazan ayında bir kat daha arttı. Bursaspor taraftar dernekleri temsilcileri Ramazan ayında bir araya gelerek şehit ailelerini ziyaret etti. Görevleri başında şehit düşen Yıldıray Çetindağ, Hüseyin Çağıl ve Hasan Hüseyin Daşdemir’in baba ocaklarını ziyaret eden taraftarlar, Ramazan erzağı ve çeşitli hediyeler götürdü. Uzun süre sohbet havasında geçen ziyaretlerde Bursaspor üzerine birçok konu da tartışıldı.