Bursaspor, Trabzonspor le 84. randevuda

haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile 84. randevuya çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kalan yeşil-beyazlı ekip, geride kalan 32 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 39 puan topladı. Ligin 33. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, kaptan Batalla’nın Bursa’daki son maçını oynayacağı karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde 84. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 84. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 83 karşılaşmada Trabzonspor 42 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, Bursaspor ise 12 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, Yusuf Yazıcı’nın tek golüyle 1-0 kazanmıştı.

Bursaspor’da eksik çok

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Badu ve Barış Yardımcı’nın yanı sıra sakatlığı devam eden Jires Kembo ile kart cezalısı Titi, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Düdük Yaşar Kemal Uğurlu’da

Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Emre Malok olacak.