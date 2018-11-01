Bursaspor U21 takımı kahvaltıda buluştu

Yeşil-beyazlı kulübün eski yöneticisi Mehmet Ceylan'ın düzenlediği kahvaltıda U21 takımı bir araya geldi. Kahvaltıya Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Görkem Akbaş, TFF ve İdari İşlerden Sorumlu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Aydemir, Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Kumova, Yedek Yönetim Kurulu Üyeler Hayrettin Gülgüler ve Mustafa Ermiş ile Teknik Direktör Samet Aybaba, Gençlik Geliştirme Proje Sorumlusu Ümit Şengül, altyapı antrenörleri, U21 takımı ve efsane oyunculardan Mesut Şen katıldı.

Organizasyonda konuşan Mehmet Ceylan, “Samet hocamızın altyapıya verdiği öneme kayıtsız kalamazdık. Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip olan kulübümüzün emektarlarına elimizden geldiği kadar destek vermek istiyoruz. Altyapıya vereceğimiz destekler ilerleyen günlerde de devam edecek. Bursasporumuzun geleceğine yapılacak her türlü yatırımda bizim de olacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

Kahvaltının ardından günün anısına Mehmet Ceylan'a çerçeveli Bursaspor forması hediye edildi.