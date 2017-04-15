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15 Nisan 2017 15:01

Bursaspor U21 takımını 2 golle geçti

Bursaspor, U21 takımı ile yaptığı hazırlık karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı.

Bursaspor U21 takımını 2 golle geçti

15 Nisan 2017 15:01


Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, referandum sebebiyle lige verilen arayı U21 takımı ile yaptığı hazırlık karşılaşmasıyla değerlendirdi. Özlüce Tesisleri’nde yapılan mücadelenin ilk yarısı A takımdan İsmail Konuk ve Jorquera’nın golleriyle 2-0 sonuçlanırken, ikinci yarıda ise gol sesi çıkmadı. Mücadelenin 80. dakikasında U21 takımından Özcan Aydın, kazanılan penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.


Sakatlıkları devam eden Batalla, Mert Örnek ve Ertuğrul Ersoy’un yanı sıra belinde ağrıları bulunan Kubilay Kanatsızkuş, karşılaşmada forma giymedi. 4 oyuncunun da salon çalışmasının ardından tedavilerine devam edildi.


Yarın günü izinli olarak geçirecek olan yeşil-beyazlı takım, pazartesi günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.




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