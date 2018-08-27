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27 Ağustos 2018 10:25

Bursaspor umut veriyor

Spor Toto Süper Lig’in ilk 3 haftasında henüz 3 puanla tanışamayan Bursaspor, oynadığı futbolla takdir topladı.

Bursaspor umut veriyor

27 Ağustos 2018 10:25


Bu sezon lige Fenerbahçe mağlubiyeti ile başladıktan sonra Kayserispor ve Konyaspor maçında sahadan 1 puanla ayrılan yeşil-beyazlı takım oynadığı oyunla keyif veriyor. Geçen sezonla birlikte ligde toplam 6 maçtır galip gelemeyen yeşil-beyazlılar, onca eksikliklere rağmen oynadığı futbolla takdir topladı.



Saivet ilk kez oynadı


Yeşil-beyazlı takımın yeni transferi Henri Saivet, Stephane Badji’nin sakatlanmasıyla ilk kez 11’de sahaya çıktı. Senegalli oyuncu orta sahada gösterdiği performansla takıma olumlu katkı verdi. İlk kez sahne alan yetenekli futbolcu, ileride daha iyi olacağının sinyallerini verdi. Saivet, maç boyunca Aytaç Kara ile uyum içerisinde oynadı.



Ertuğrul-Barış uyumu takdir topluyor


Sezon başında Titi ve Ekong’un gitmesinin ardından sağ bekten stopere çekilen Barış Yardımcı, son iki maçta Ertuğrul Ersoy ile birlikte uyumu dikkat çekiyor. Asıl bölgesi sağ bek olmasına rağmen mecburiyetten dolayı stopere çekilen Barış, 2 maçta büyük takdir topladı.




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