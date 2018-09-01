Bursaspor yeni transferlerini tanıttı

İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri’nde yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Daha önce stadyumda düzenlenen törende 5 oyuncuyu tanıttık. Bugün de birbirinden değerli yanımızda 4 futbolcu bulunuyor. Bu isimlerle birlikte 13 ismi kadromuza katmış bulunuyoruz. Kaliteli isimleri kadromuza katmak için gece gündüz çalıştık, bunu başardığımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah oyuncularımız da bizleri yanıltmaz" dedi.

Ay, "Ali Akman henüz 16 yaşında olmasına rağmen adından sıkça söz ettiriyor. Hocamızın raporu doğrultusunda kendisini profesyonel yapıyoruz. Türk futbolu için çok değerli bir isim, ben hocamıza da teşekkür ediyorum. Gençlere ve altyapıya ne kadar önem verdiğini hepimiz görmüş olduk. Ali ile beraber altyapıdan 7-8 oyuncu Bursaspor kadrosunda oynayacak. Umut Meraş’ı Boluspor’dan kadromuza kattık. Uzun süre takip ettiğimiz bir oyuncuydu, 4 yıl boyunca Bursaspor’da forma giyecek. 22 yaşında olmasına rağmen uzun süredir liglerde oynuyor. Umut Nayir’i 1 yıllığına Beşiktaş’tan kiraladık. Ankaragücü’nde 14 gole imza attı. Umut önemli bir oyuncu olacak, çalışma fırsatı için mutluyuz. Diafra Sakho, Rennes’den 1 yıllığına kiralandı. Forvet için oyuncu arıyorduk, Sakho’da karar kıldık. Avrupa’nın tanınmış oyuncularından bir tanesi, büyük bonservis bedeli ile satın alındı. Çok önemli bir kariyere sahip, gollerini Bursaspor için atacak" diye konuştu.

Sakho: "Herkese yanılmadıklarını göstermek isterim"

Yeni transferlerden Diafro Sakho, "Buraya geldiğimden beridir kendimi iyi hissediyorum. Burada bir aile takımı olduğunu gördüm. Umarım beklentileri karşılayabilirim. Benim için güvenle konuşan Başkan Ali Ay’a teşekkür etmek istiyorum. Artık işi sahada gösterme kısmı geldi. Herkese yanılmadıklarını göstermek isterim" açıklamasında bulundu.

Umut: "Coşkulu atmosferde takıma katkı vermek için elimizden geleni yapacağız"

Umut Nayir ise şunları söyledi:

"Başkanımız Ali Ay’a teşekkür ediyorum güzel dilekleri için. Buradaki beklentilerin farkındayım. Bildiğim bir camia olduğu için yabancılık çekmeyeceğim. Coşkulu atmosferde takıma katkı vermek için elimizden geleni yapacağız."

Umut Meraş: "Kimsenin güvenini boşa çıkarmayacağım"

Boluspor’dan takıma katılan Umut Meraş, "Başkan Ali Ay’a teşekkür ediyorum. İnşallah kimsenin güvenini boşa çıkarmayacağım. Küçüklüğümden beridir bildiğim bir kulüp, bildiğim bir camia. İnşallah sezon sonu güzel olacak" açıklamasını yaptı.

Genç futbolcu Ali Akman ise, "Başkanımız Ali Ay’a bende teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden beri hayranı olduğum bu camia ile profesyonel sözleşme imzaladım. Çok mutluyum. İki taraf için de hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından futbolcular sözleşmeleri imzaladı.