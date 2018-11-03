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Bursaspor zorlu deplasmanda

Bursaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.


Bursaspor, ligin 11. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile 85. randevuya çıkacak.


Spor Toto Süper Lig'e iyi başlamayan ancak son 3 maçta 7 puan toplayan yeşil-beyazlılar, çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu maç öncesinde yeşil-beyazlılar, 12 puanla 11. sırada yer alırken, bordo-mavili ekip ise 15 puanla 7. sırada bulunuyor.



Ligde 85. randevu


İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 85. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 84 karşılaşmada Trabzonspor 43 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, Bursaspor ise 12 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. Trabzonspor 127 gol atarken, yeşil-beyazlılar 67 kez fileleri havalandırdı.



Bursaspor santrafor sıkıntısı


Öte yandan yeşil-beyazlı takımda sakatlıklar can sıkıyor. Zorlu maç öncesinde yeşil-beyazlı takımın santraforlarından Bogdan Stancu bu müsabakada forma giyemeyecek. Diafra Sakho'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Jires Kembo ve Abdullahi Shehu'da Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek. Yeşil-beyazlı takımda Sakho'nun forma giyememesi durumunda Allano Lima'nın forvet hattında görev yapması bekleniyor.



Düdük Ulusoy'da


Trabzonspor ile Bursaspor arasında oynanacak müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise, Suat Arslanboğa olacak.

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