Bursaspor’a 3 milyon TL gelirli forma göğüs sponsoru

Yeşil-beyazlılar, bu sponsorluk anlaşmasından 3 milyon TL gelir elde edecek.

Süper Lig’in ilk haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor’un forma göğüs sponsoru Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ’a bağlı Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) oldu. İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursaspor Başkanı Ali Ay yer aldı.

3 milyon TL bedelli anlaşma

Törende konuşan Başkan Aktaş, “Bu bizim Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’mıza, Bursaspor’umuza olan sevgimizin bir nişanesidir. 14 milyar dolar ihracat yapmış, sanayisi ile güçlü Bursa’nın bu manada eğer ki ilerleyen haftalarda bir düşüncesi ve kanaati olursa biz yerimizle alakalı feragat edebiliriz. Yapılan bu anlaşma 3 milyon TL bedelli bir anlaşmadır. Formanın sırt kısmıyla alakalı da görüşmede olunan birkaç yer var. Ben de o konuda destek vermeye çalıştım. O da sonuçlanırsa arzu ederiz ki Fenerbahçe maçında hem göğüs reklamı hem sırt reklamıyla beraber güzel bir şekilde Bursa’nın değerlerini tüm Türkiye’ye sergileyelim. Bütün arzumuz, heyecanımız bu” dedi.

Başka bir forma göğüs sponsorluğu anlaşması olması halinde Budo reklamını kaldırabileceklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Bu vesileyle Bursaspor ikinci bir 3 milyon TL’yi de kazanabilir. Bursaspor’un bir başka değerini orada ilan etme şansına sahip oluruz” dedi. Başkan Aktaş ayrıca, formada sadece Budo logosunun yer alacağını, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Deniz Otobüsleri yazılarının olmayacağını söyledi.

Ali Ay: "Artık sıkıntı çekmek istemiyoruz"

Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, “Ben belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza, sanayicilerimize örnek olduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah bu sezon iyi bir sezon geçiririz ve başarılı oluruz. Artık sıkıntı çekmek istemiyoruz. Gereken neyse yapıyoruz da zaten” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Bursaspor Başkanı Ali Ay, forma ile poz verdi.