Bursaspor’a şort sponsorluğu desteği

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Bugün önemli günlerden bir tanesi. Sabah Tofaş’ın lansmanı vardı. 3 yıllık güzel bir anlaşma yaptık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Valimiz, BTSO Başkanımız, diğer OSB’lerle beraber kahvaltı yaptık. Orada da Bursaspor’u görüştük. Geçen seneden biraz daha fazla kombine satarız diye düşünüyorum. Kombine kampanyamızı orada da başlattık. Atış Yapı ile şort için anlaştık. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle firmaların daha da fazla olmasını diliyorum. Bursaspor kazanırsa, Bursa kazanır. İnşallah gelecek senelerde de daha yüksek fiyatlarla devam eder" dedi.

"Herkesin desteğini esirgememesi gerekiyor"

Atış Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atış ise, "7 kuşaktır Bursalı olan aileyiz. Şimdi Bursa’nın değerlerine de Bursalı olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Bu yıl gücümüzün yettiğince destek olmaya çalışıyoruz. Şehrimizin diğer firmalarına örnek olmasını istiyoruz. Loca ve şort anlaşması yaptık. Locada Orta Doğu’dan misafirlerimizi ağırlayacağız. Kombinelerimizle de maça gitmemiş öğrencileri maça götürmek istiyoruz. İnşallah kentimiz adına da şirketimiz adına da hayırlı olsun. Herkesin desteğini esirgememesi gerekiyor. Şehrimizin bu değerine sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah seneden seneye desteğimiz artarak devam edecek. Şu an için 1 yıllık yaptık” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Başkan Ali Ay, Ahmet Atış’a ’Atış Yapı’ yazılı 16 numaralı forma hediye etti.