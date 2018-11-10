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Bursaspor'a taraftar morali

Bursaspor, Kasımpaşa maçı öncesinde taraftara açık antrenman yaptı.

Antrenmana izlemek için gelen yaklaşık bin 500 taraftar futbolculara yoğun ilgi göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Yeşil-beyazlılar, yarın sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçı öncesindeki son antrenmanını taraftarla açık olarak gerçekleştirdi. Yaklaşık bin 500 taraftarın katıldığı antrenman öncesinde taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Futbolcuların antrenmana çıkışıyla birlikte yoğun izdihamın oluşurken, taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Taraftarlar meşale yakarken, futbolcular güçlükle antrenman sahasına geldi.



Kasımpaşa maçı hazırlıkları


Yeşil-beyazlılar, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman basına kapalı şekilde devam etti.

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