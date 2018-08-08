Bursaspor’a TOFAŞ’tan ulaşım desteği

3 yıl süreyle kale arkası tribün isim hakkını yenileyen TOFAŞ, futbolculara ve teknik ekibe de 30 araçlık filo desteği verdi.

Yeşil-beyazlı kulüp, sanayi kuruluşu TOFAŞ, çatısı altında faaliyetlerini sürdüren FIAT TOFAŞ ile 2 yıl önce başlattığı işbirliği anlaşmasını pekiştirdi. Kuzey Kale Arkası tribünündeki isim hakkını 3 yıl daha uzatan TOFAŞ, 2 loca ve 30 araçlık filo desteğinde bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapılan işbirliği anlaşmasına FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, Bursaspor İkinci Başkanı Cem Öztürk, Bursasporlu futbolcular Ekong, Badji ve Ertuğrul Ersoy katıldı. Toplantıda konuşan FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, "Tofaş’ın kuruluşunun 50. yılı bu sene. Önemli bir atılım içerisindeyiz. Spor dünyasındaki katkıları da önemli yer tutuyor. Bu işbirliği ve spor hayatına destek anlamında 2 sene önce tribün sponsorluğu ile başlayan desteğimiz, ulaşım sponsorluğuyla da pekişiyor. 3 yıl boyunca kulübümüzde hem teknik ekibinin, hem sporcularımızın, hem personelin ulaşım ihtiyacını karşılayabilmek için 30 araçlık filo desteği veriyoruz. Bursaspor ile işbirliğimizi arttırmaya hevesli ve istekliyiz. Yeni sezonda da takımımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Şehrin diğer değerlerine örnek olmasını diliyorum"

Bursaspor 2. Başkanı Cem Öztürk ise, "Güzel bir işbirliğine imza atılıyor. TOFAŞ ile yaptığımız işbirliğinin şehrin diğer değerlerine örnek olmasını diliyorum. 3 yıl daha tribün isim hakkını uzattık. TOFAŞ, 3 yıl süreyle kurumsal loca olarak verilen desteğe yenisini ekledi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2. Başkan Cem Öztürk, FIAT Marka Direktörü Aytaç’a ‘TOFAŞ yazılı 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti. Daha sonra fotoğraf çekimi yapılırken, Bursasporlu futbolcular da yeni araçlara binerek poz verdi.