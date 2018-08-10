Bursaspor’da ‘Askıda Kombine Bilet’ projesi

Toplu kombine alarak Bursaspor’a destek olan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nin, Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor Kulübü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, “Askıda Kombine Bilet” projesi protokol töreni, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Protokol törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Başkan Ali Ay, Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, Milli Eğitim Müdür Vekili Ekrem Toz, Bursaspor yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, “Bildiğiniz gibi geçen sezon toplu kombine alarak kulübümüze destek olan Uludağ Organize Sanayi Bölgesi, bu sezon da yine aynı desteğin yanı sıra loca alarak da bu süreçte bizlere büyük bir güç verdiler. Bu anlamlı katkıları için çok büyük teşekkürü hak ediyorlar. Toplu kombine almalarının yanı sıra bunu bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmüş olmaları da son derece anlamlı. Daha önce maç izlememiş, hatta belki de stada hiç gelmemiş çocuklarımıza 17 hafta boyunca bu deneyimi yaşatacaklar. Yaşadıkları şehri tanımaları noktasında bunu bir dizi etkinlik kapsamında yapacak olmaları takdir edilmesi gereken bir davranış. Bu projede kimler var? Engelli vatandaşlarımız var, kadın taraftarlarımız var, madalya almış sporcularımız ve sevgi evlerindeki evlatlarımız var. Onları Bursa ve Bursaspor’la buluşturma projesinin bizler de bir parçası olmaktan son derece mutluyuz. Projeye destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Güzel bir sonuçla neticeleneceğine eminim”

Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın ise, “Bu projede özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzün açılmasında bizlere çok yardımcı oldular. Kulüp Başkanımıza ve Milli Eğitim Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir sonuçla neticeleneceğine eminim. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"Sahip çıkma noktasında herkese çağrıda bulunuyorum"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, projeyle ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Güzel bir vesile ile bir araya geldik. Bursaspor çok önemli bir değer. Bursa için heyecan uyandıran en önemli faktör. Bu hafta itibariyle sezon başlıyor. Yeni bir heyecana yelken açıyoruz. Farklı projelerle bir taraftan mali diğer yandan sosyal anlamda destek vermeye çalışıyoruz. Bu projenin manevi bir boyutu var. Belki de hayatında hiç Bursaspor maçı izlememiş 2023 çocuğun statta buluşturulması, o heyecanı yaşaması temenni ediliyor. Bize anlatıldığında başta ulaşım olmak üzere elimizden geldiğinde bütün gayreti göstereceğimizi söyledik. Hem milli eğitim hem Uludağ OSB hem de Bursaspor ile bir araya geldik. Bursaspor sevgisini yaymak için daha çok proje olabilir. Sahip çıkma noktasında buradan herkese çağrıda bulunuyorum.”

Askıda Kombine Bilet projesi

Bursaspor’un 55. kuruluş yıl dönümü özelinde, 55 engelli vatandaş, 55 madalya almış Bursalı sporcu, 55 sosyal politikalar bünyesinde bulunan çocuk ve 55 kadın taraftarını kapsayan “Askıda Kombine” projesi, Uludağ OSB’nin bir sosyal sorumluluk projesi. Türkiye’de futbolda ilk defa Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nin çalışmasıyla hayata geçirilen “Askıda Kombine” projesinin hedefi, daha önce Bursaspor maçına gelmemiş olan 2023 çocuğu, 17 iç saha maçında Büyükşehir Belediye Stadı’nda ağırlamak olacak. Uludağ OSB, Bursaspor Kulübü’nden altığı toplu kombineleri, bu projede kullanarak Bursaspor sevgisini geniş tabanlara yaymayı hedefliyor.