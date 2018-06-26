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26 Haziran 2018 11:01

Bursaspor’da Aybaba mesaiye başlıyor

Bursaspor’un yeni teknik adamı Samet Aybaba, yarın takımın başındaki ilk antrenmanına çıkacak.

Bursaspor’da Aybaba mesaiye başlıyor

26 Haziran 2018 11:01


Yeşil-beyazlı yönetimin, Süper Lig’de 2018-2019 sezonu öncesi takımın başına getirdiği tecrübeli teknik adam Samet Aybaba ilk mesaisine başlıyor. İmza töreninin ardından tatile çıkan ve bugün yeniden Bursa’ya gelecek olan Aybaba, yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde takımın başındaki ilk antrenmanına çıkacak. 1 Temmuz’da ilk etap çalışmaları için Afyon’a gidecek olan yeşil-beyazlılar, 13 Temmuz’a kadar Afyon’da çalışacak. Ardından 16 Temmuz’da Avusturya’nın yolunu tutacak olan Timsah, Bad Bleiberg kasabasında 28 Temmuz’a kadar ikinci etap çalışmalarını gerçekleştirecek.



Forvet, kanat ve iki orta saha istemişti


Bugün Bursa’ya dönecek olan Teknik Direktör Samet Aybaba, transferdeki son durum ile ilgili de yönetimle görüşecek. Daha önce yeşil-beyazlı idarecilere forvet, kanat ve iki orta saha oyuncusu istediğini ileten Aybaba, transfer listesinde yer alan oyuncularla yapılan görüşmelere ilişkin bilgi alacak.




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