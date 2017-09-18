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18 Eylül 2017 18:00

Bursaspor’da Batalla ve Kembo takımdan ayrı çalıştı

Bursaspor, 1 günlük iznin ardından kupada karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarına başladı.

Bursaspor’da Batalla ve Kembo takımdan ayrı çalıştı

18 Eylül 2017 18:00

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan Batalla ve Jires Kembo takımdan ayrı çalıştı.


Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’u 4-2 mağlup ederek moral bulan yeşil-beyazlı ekip, 1 günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında çarşamba günü karşılaşacağı Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri’nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan Bursasporlu oyuncular, güç depoladı. Kaleciler salonda çalışırken, kasığındaki ağrıları devam eden Batalla ile sağ kasık adalesindeki zorlanma meydana gelen Jires Kembo ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız futbolcu Jires Kembo’nun perşembe günü takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği bildirildi.


Sakatlığı süren Sercan Yıldırım da takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.


Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Tarsus İdman Yurdu maçının hazırlıklarını sürdürecek.




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