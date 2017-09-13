Bursaspor’da Batalla ve Stancu antrenmanda yer almadı

Gribal enfeksiyon geçiren Bogdan Stancu ve kasığındaki sakatlığı devam eden Pablo Batalla antrenmanda yer almadı.

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra çabukluk ve koordinasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışma yaptı. Gribal enfeksiyon geçiren Bogdan Stancu ve kasığındaki sakatlığı devam eden Pablo Batalla antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.