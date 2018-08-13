Bursaspor’da Ekong ve Kembo antrenmana katılmadı

Yeşil-beyazlılarda, özel izin alan Ekong ve Kembo, antrenmanda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından bugün yapılan antrenmanla başladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı. Sağ alt adalesinde 2. derece ödem olan Onur Atasayar’ın tedavisi yapılırken, sakatlığı süren Bogdan Stancu takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Özel izin alan Ekong ve Jires Kembo ise antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.