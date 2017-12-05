Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 17:04

Bursaspor’da Fenerbahçe maçı biletlerine yoğun ilgi

Süper Lig’in 15.

Bursaspor’da Fenerbahçe maçı biletlerine yoğun ilgi

05 Aralık 2017 17:04

haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor’da, taraftarlar maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.


Süper Lig’de 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, ligin 15. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bursaspor Kulübü tarafından bugün saat 10.00 itibariyle satışa çıkacağı duyurulan biletlere taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Tofaş Tribünü biletlerinin tükendiği belirtilirken, diğer tribünlerin biletlerinin ise kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    12°C
  • Cumartesi
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç