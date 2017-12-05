Bursaspor’da Fenerbahçe maçı biletlerine yoğun ilgi

haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor’da, taraftarlar maçın biletlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Süper Lig’de 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, ligin 15. hafta mücadelesinde sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bursaspor Kulübü tarafından bugün saat 10.00 itibariyle satışa çıkacağı duyurulan biletlere taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bildirildi. Tofaş Tribünü biletlerinin tükendiği belirtilirken, diğer tribünlerin biletlerinin ise kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor.