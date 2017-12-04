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04 Aralık 2017 12:29

Bursaspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla ara vermeden Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor’da Fenerbahçe mesaisi başladı

04 Aralık 2017 12:29


Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan kontrol pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve şut çalışması yapıldı.



Harun, Ekong ve Agu kondisyon salonunda çalıştı


Dün oynanan Konyaspor maçında forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşular ve kondisyon salonunda yaptıkları çalışmayla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Harun Tekin, William Ekong ve Mikel Agu kondisyon salonunda çalıştı. Dün oynanan Konyaspor maçında sağ kasık adalesinde zorlanma olan Kubilay Kanatsızkuş ise antrenmanda yer almadı.


Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.




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