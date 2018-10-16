Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman farklı istasyonlarda yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde taktik çalışma yaptı.

Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.