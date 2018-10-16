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Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, bugün akşam üzeri yaptığı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.


Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman farklı istasyonlarda yapılan koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde taktik çalışma yaptı.


Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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