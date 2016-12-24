Bursaspor’da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

Bursaspor, Süper Lig’in 16. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Bursaspor, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarına başladı. Özlüce Tesisleri’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman minyatür kaleler ve topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanda sakatlıkları süren İsmail Konuk, Merter Yüce ve Şamil Çinaz takımdan ayrı düz koşu yaparken, Sane’nin ise tedavisine devam edildi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.