Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 12:35

Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

02 Temmuz 2017 12:35


Sezon başı hazırlıklarını Özlüce Tesisleri’nde sürdüren yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalara devam etti. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise yarı sahada minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynandı. Sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı düz koşu yaparken, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal kondisyon salonunda çalıştı.


Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!