Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2018 11:05

Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

30 Haziran 2018 11:05


Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren yeşil-beyazlı ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Teknik Direktör Samet Aybaba gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra 5’e 2 pas pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise şut çalışması yaptı. Cybex testinde bulunan futbolcular Yusuf Erdoğan, Barış Yardımcı, John Bostock, Furkan Soyalp, Jani Atanasov ve Erturğul Ersoy antrenmanda yer almadı.


Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç