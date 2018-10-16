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Bursaspor'da kaleci antrenörlüğüne Gancev getirildi

Bursaspor’un efsane kalecilerinden Ivko Gancev, kaleci antrenörlüğü görevine getirildi.

Bursaspor'un efsane kalecilerinden Ivko Gancev, kaleci antrenörlüğü görevine getirildi.


Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsane isimlerinden Ivko Gancev ve Bulgar antrenör Zlatko Yankov ile anlaşma sağlandı. Kaleci antrenörümüz Yılmaz Bal'ın görevden ayrılmasının ardından, kaleci antrenörü olarak Ivko Gancev ve yardımcı antrenör olarak Zlatko Yankov ile anlaşma sağlandı. Gancev ve Yankov'a yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

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