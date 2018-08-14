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14 Ağustos 2018 18:12

Bursaspor’da Kayserispor maçının biletleri satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Bursaspor’da Kayserispor maçının biletleri satışa çıkıyor

14 Ağustos 2018 18:12

haftasında Bursa’da oynanacak Bursaspor-Kayserispor maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.


Yeşil-beyazlıların 18 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’de Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı Kayserispor maçının biletleri yarın saat 10.00 itibariyle satışa sunulacağı açıklandı. Bursaspor’un resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre müsabakanın bilet fiyatları şöyle:


"Goldsit 1963 Tribünü: 250 TL, VIP 1.Balkon: 150 TL, VIP 2.Balkon: 150 TL, Batı Alt Tribün: 125 TL, Spor Toto Alt Tribün: 60 TL, Spor Toto Üst Tribün: 50 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 25 TL, TOFAŞ Tribünü: 25 TL, Misafir Tribünü: 32 TL.”




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