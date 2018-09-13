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Bursaspor'da kombinelere ilgi yok

Bursaspor’da kombinelerin süreleri uzatılmasına rağmen sadece 467 adet satılması hayal kırıklığı oluşturdu.

Bursaspor'da kombinelerin süreleri uzatılmasına rağmen sadece 467 adet satılması hayal kırıklığı oluşturdu.


Yeşil-beyazlı takımda geçtiğimiz günlerde uzatılan kombine satışları devam ediyor. Beşiktaş maçından sonra gelen talebe rağmen şu ana kadar 467 adet bilet satıldı. Satışlar 21 Eylül Cuma günü oynanacak Başakşehir maçına kadar sürecek. Bugüne kadar satılan 467 biletten en çok ilgiyi Güney Kale Arkası gördü. Normal dönemde 17 bin 262 adet kombine satılırken, yaklaşık 6 milyon 871 bin 250 TL civarında bir gelir elde edildi.

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