Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 18:45

Bursaspor’da moraller bozuk

Bursaspor’da moraller bozuk

27 Aralık 2016 18:45

Süper Lig’in 16. haftasında dün deplasmanda Gençlerbirliği’ne mağlup olan Bursaspor, kupada oynayacağı Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbolcuların antrenmanda morallerinin bozuk olduğu gözlendi.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında dün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Mücadele sonrası aldığı istifa kararını sözlü olarak yönetime ileten Hamzaoğlu’nun istifasının kabul edilmediği açıklandı. Deneyimli çalıştırıcı ve yeşil-beyazlı futbolcuların akşam saatlerinde yapılan antrenmanda moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlendi.

4 oyuncu izinli
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5’e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra ise yarı sahada 3 kale ile taktik çalışma yapıldı. Dün oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular antrenmanı düz koşularla tamamladı. İzinli olan Pablo Batalla, Harun Tekin, Yonathan Del Valle ve Cristobal Jorquera antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan İsmail Konuk ve ağrıları olan Erdem Özgenç takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bilal Kısa büyük oranda sezonu kapattı
Dün oynanan Gençlerbilriği maçında sakatlanan Bilal Kısa’nın iç yan bağının koptuğu belirtilirken, büyük oranda sezonu da kapattığı öğrenildi.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Aydınspor 1923 maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Özlüce Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini bekleyecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Perşembe
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç