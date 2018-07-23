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23 Temmuz 2018 13:47

Bursaspor’da Mossoro sesleri

Bursaspor, Medipoş Başakşehir forması giyen Brezilyalı oyuncu Mossoro’yu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Bursaspor’da Mossoro sesleri

23 Temmuz 2018 13:47


Yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Batalla’nın takıma veda etmesinin ardından Arjantinli yıldızın orta sahadaki boşluğunu doldurmak isteyen Bursaspor yönetimi, Teknik Direktör Samet Aybaba’nın da gözdesi Başakşehir’de forma giyen 35 yaşındaki Mossoro’yu kadroya katmak için girişimlerini sürdürüyor.


Aybaba’nın Sivasspor’u çalıştırdığı dönemde de yönetime Mossoro’nun kadroya katılması için rapor sunduğu öğrenildi.



İstikrar abidesi


Geçen sezon Başakşehir formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu, 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 2014-2015 sezonundan bu yana turuncu-lacivertli formayı giyen tecrübeli oyuncunun İstanbul ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mossoro, 2014-15 sezonunda 32, 2015-16 sezonunda 38, 2016-17 sezonunda ise 40 resmi maça çıkara istikrarlı bir görüntü sergiledi.




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