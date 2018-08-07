Bursaspor’da Necid ve Kembo yeniden takıma döndü

Yeşil-beyazlı ekipte Teknik Direktör Samet Aybaba, göreve gelmesinin ardından golcü oyuncu Tomas Necid ve Jires Kembo’yu yeni sezon kadro yapılanmasında düşünmediğini açıklamıştı. İki oyuncunun da kendisine kulüp bulmaları istenirken, Çek golcü Necid, takımdan ayrı olarak tesislerde çalışmalarını sürdürüyordu. Henüz transferde beklenen adımları atamayan Bursaspor’da yeşil-beyazlı idareciler, hücum hattı için yapılacak transferlerin bir türlü sonuçlanmaması üzerine Samet Aybaba’dan Necid ve Kembo için öneride bulundu.

İki oyuncunun da tekrar takıma katılmaları yönünde tecrübeli çalıştırıcıyla görüşen Bursaspor yönetimi, olumlu yanıt aldı. Bu gelişmenin üzerine Necid ve Jires Kembo, akşam saatlerinde yapılan antrenmana katıldı.