Bursaspor’da olağan genel kurulun ilk oturumu yapıldı

oturumu yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongre, gündemin Genel Kurul’a sunulması, yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporların okunması, Denetim Kurulu Raporu’nun okunması, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası ve Denetim Kurulu’nun ibrası ile devam edildi. Kongrede tekrar aday olan Ali Ay yönetimi, oy çokluğu ile ibra edildi.

Bursaspor Özlüce Tesisleri’ne yeşil-beyazlı kulübün şampiyonluğunda kulübün başında yer alan rahmetli İbrahim Yazıcı’nın adının verilmesi için de oylama yapıldı. Tesislerin adı Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri olarak kabul edildi.

Kongrede daha sonra başkan adayları konuşma yaptı.

Bozdemir: "Tek temennimiz 2010 ruhunu geri getirmek"

Kongrede oylama sonucu ilk kürsüye çıkan başkan adayı Ahmet Bozdemir, genel kurul üyelerine yönetim listesinde yer alan isimleri duyurdu. Adaylık sürecini anlatan Bozdemir, "5 ay önce ‘küme düşürsek cenaze bizim, kümede kalırsak düğün bizim dedik’ ve yola çıktık. Şampiyon olmuş gibi kümede kaldığımıza seviniyoruz. Buralara kadar düşmemesi gerekiyordu bu takımın. Ali Ay başkanımızı seviyorum, kendisine de çok destek oluyorum. Kulübe her konuda destek oldum. Verdiğim her kuruş Bursaspor’a helal olsun. Benim yaşım 40 ama 35 yıldır bu tribünlerdeyim. Bütün deplasmanlara ailemle birlikte gidiyorum. Bizim tek temennimiz 2010 ruhunu geri getirmek. 2 yıldır kötü sonuçlar aldık, hepimiz ağladık ama artık ağlamak, ağlatmak istemiyoruz. Bizim projelerimiz hayali değil” dedi.

Bozdemir, göreve gelmesi halinde yapacakları projeleri de kongre üyelerine açıkladı.

Keskin: "Tarihin en kötü yönetimisiniz"

Bozdemir’in ardından kürsüye çıkan Lemi Keskin de şu ifadeleri kullandı:

"Rekabet kaliteli arttırır. Hepimizin adaylıkları ve seçimi hayırlı olsun. Hiçbir zaman takımımızı küme düşme potasında dolaştırmayacağız. Hiçbir zaman aldığımız borcun üstünde bir borçla bu takımı devretmeyeceğiz. Paraları ödenmediği için futbolcularımız antrenmanları protesto etmeyecek. Kalıcı kaynaklarımız 5-6 senedir yerinde sayıyor. Bizim dönemimizde ilk 3 sene en az 5 milyon dolarlık kalıcı gelir oluşturacağız. Hiçbir zaman bilançomuzda zarar açıklamayacağız. 2 senedir Bursaspor’un açıkladığı zarar 100 milyon TL civarındadır. Bulduğumuz kaynaklarla borçlarımızı kısa sürede kapatıp, Bursaspor’u faiz ödeyen değil, alan kimliğe dönüştüreceğiz. Kulübümüzde transferler kara düzen ile yapacağız. Biz hiçbir zaman muhasebecimizle, tercümanımızla transfer yapmayacağız, tribünde taraftarımızla diyaloğa girmeyeceğiz. Ali Bey siz bu işi yapamadınız, bilmiyorsunuz. Ne acıdır ki bilmediğinizi de bilmiyorsunuz. Biz kimseden icazet almadık. Şampiyon başkanımız kimseden icazet aldı mı biz de almadık. İcazet almamanın bedelini gazeteleri okuyunca görüyorsunuz. Hiçbir zaman kendimizi satmadık. Ali Bey sportif anlamda tecrübesiz olduğunuzu biliyorduk ama size oy veren ben dahil bu kadar kötü olduğunuzu bilmiyorduk. Tarihin en kötü yönetimisiniz" dedi.

Ali Ay: "Nöbet yerini terk etmek bize yakışmaz"

Mevcut başkan Ali Ay kürsüye çıktığında ise bir grup kongre üyesi stadyumdan ayrılarak protesto etti. 2 yıllık başkanlık sürecinde sıkıntıdan kurtulmak için büyük uğraşlar verdiklerini belirten Ali Ay, "Bir çok hayalimiz vardı. Şimdi hayal ettiklerimizi gerçekleştirme zamanı. Bursa’nın omuz omuza vererek kazanma zamanı. Tek yumruk olduğumuzda neler yapabileceğimizi kanıtlamış bir camiayız. Hiçbir zaman zorluklardan kaçmadık, kaçmayız. Nöbet yerini terk etmek bize yakışmaz. Son zamanlarda kasıtlı yanlış haberlerin olduğunu gördük. Benim için hesap yeri de burasıdır” diye konuştu.

Akdemir: "Yıldız oyuncu transfer edeceğimiz günler de gelecek"

Kongrede son olarak konuşan başkan adayı Hüseyin Akdemir de, “2 buçuk yıl içinde Bursaspor 33 transfer yapmış, her transfer döneminde takımın yarısı değişmiştir. Kulüpte bir futbol aklı yok. Menajerlere dayalı bir sistem oluşmuştur. Biz bu hataları yapmamak için daha önce Bursaspor’da forma giymiş bir ismi aldık. Yıldız oyuncu transfer edeceğimiz günler de gelecek ama onun için planlı gitmek gerekiyor. 3-5 yıl sonraki dönemler için nelerle karşılaşacağımızı hesapladık. Yolumuza planlı bir şekilde çıktık, planlı şekilde devam edeceğiz. Önceliğimiz ayakları üzerinde duran kulüp haline gelebilmektir" dedi.

Kongrenin 2. oturumunda oy kullanma işlemi yarın 12.0 ile 17.00 saatleri arasında yine Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapılacak. Kongrede 4 bin 392 üye kullanacak.